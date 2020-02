“Hasj verstopt in opengesneden dadels”: Twintiger riskeert celstraf voor drugs in de gevangenis TVDZM

03 februari 2020

15u00 0 Mechelen Houssine E., een 25-jarige Mechelaar stond vanochtend terecht voor het bezit van drugs in de gevangenis én het bezit van een boksbeugel. Dat laatste werd aangetroffen bij het doorzoeken van een wagen in het kader van een moordpoging.

Tijdens zijn verblijf van 24 maanden in de gevangenis van Mechelen, werd er tot twee keer toe drugs gevonden in zijn cel. “In enkele opgesneden dadels werd er bij een celinspectie in de zomer van 2018 anderhalve gram hasj en twee gram cannabis aangetroffen”, zei openbaar aanklagser Nele Van Looy in haar rekwisitoor. “De daaropvolgende zomer werd er dan weer een halve gram cannabis aangetroffen. Deze keer was het verstopt in een koffietas.”

Schoonbroer

Beklaagde ontkende het bezit van de drugs niet, maar nuanceerde wel. “Zo was deze drugs niet van hem”, repliceerde zijn advocaat Manu Bande. “Hij had deze drugs nooit besteld of aangekocht. Laat staan dat hij deze wou gebruiken. De ene keer was de drugs achtergelaten door zijn schoonbroer die bij hem in de cel zat. De andere keer bleek het om drugs te gaan van een andere gedetineerde. Het enige wat hij verkeerd heeft gedaan, is dat niet te hebben gemeld aan de directie.”

Moordpoging

Er werd dus principieel de vrijspraak gevraagd en ondergeschikt een werkstraf voorgesteld. Het parket vroeg voor het drugsbezit een celstraf van zes maanden en een geldboete van 8.000 euro effectief. Het eiste ook nog een bijkomende celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro voor het bezit van een boksbeugel. Dat werd gevonden tijdens het doorzoeken van een wagen in het kader van een moordpoging. “Een waarvoor hij inmiddels buiten vervolging is gesteld”, besloot meester Bande. “Bovendien ging het niet om zijn wagen maar om die van zijn moeder. Zijn vader verklaarde overigens dat het zijn boksbeugel was. Aangekocht in Marokko.”

Een vonnis volgt op 2 maart.