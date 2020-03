#hamsterendoejeinmechelen. Mechelen MeeMaken promoot online-aankopen bij Mechelse handelaars Wannes Vansina

16 maart 2020

13u43 2 Mechelen Handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken heeft een website gelanceerd om de lokale handelaars en horecazaken te ondersteunen. Bedoeling is lokaal online-aankopen te promoten, ook van cadeaubonnen voor de horeca.

Mechelen MeeMaken doet met baseline #hamsterendoejeinmechelen een oproep aan de Mechelaar om op een verantwoorde manier te blijven winkelen bij de lokale handelaars en ook de horeca te blijven steunen.

Niet alleen de cafés en restaurants zijn dicht, ook meer en meer handelszaken sluiten de deuren. Omwille van de bezorgdheid over de gezondheid en omdat er toch niet veel wordt gekocht.

“Het internet is groot. En wereldwijd. Maar dat neemt niet weg dat je ook online in Mechelen kan shoppen. Heel wat Mechelse handelaars hebben ook een webshop die wel 24/7 open is. Daarom hebben we besloten de website www.hamstereninmechelen.be op te richten”, leggen Geert Milis en Raf Pauwels uit.

De website bundelt informatie over alle handelszaken met een website. “Je kan er ook terecht om cadeaubonnen aan te kopen voor bijvoorbeeld winkels of horecazaken die geen webshop hebben”, klinkt het.

Drinkgeld

In de handelszaken komt ook een Goude Carolusglas waarin je ‘drinkgeld’ kan achterlaten voor de horeca. “Zo kan je tijdens het winkelen dus ook in één klap je favoriete cafés, restaurants, koffiebars en lunchplekjes steunen.” Het geld wordt verdeeld onder alle Mechelse horecazaken.

Handelaars die willen aansluiten - ze hoeven niet in het centrum te liggen - kunnen voor meer info terecht op mechelenmeemaken@mechelen.be. Meer info op www.hamstereninmechelen.be. “De website blijft ook na afloop bestaan”, geeft Milis nog mee.