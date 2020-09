‘Gestopte’ druggebruiker valt door de mand Wannes Vansina

09 september 2020

Een Mechelaar die woensdag voor de verkoop van cannabis voor de correctionele rechtbank moest verschijnen, viel lelijk door de mand. “Ik ben gestopt met gebruiken”, verklaarde hij voor de rechter, maar een urinetest wees even later anders uit. “Ik ben afgelopen weekend naar Nederland geweest om te gaan smoren, maar ik sta op stoppen. Ik word ziek van marihuana”, verklaarde hij vervolgens de positieve test. “Excuses die aantonen dat je niet bent gestopt”, doorzag de rechter. Beklaagde ging akkoord om zich te laten opvolgen door de drugsopvolgingskamer. Hij zal nu een jaar lang elke maand moeten aantonen dat hij van de drugs is. Lukt hem dat, dan komt hij er zonder straf vanaf.

Een andere druggebruiker wist niet waarvoor hij voor de rechtbank moest komen en raakte danig over zijn toeren toen hij hoorde dat het was voor het gebruik van cannabis en cocaïne en het doorgeven van een joint. “Ik begrijp het niet!” “Geven is ook verkopen”, repliceerde de rechter, die hem moest aanmanen rustig en beleefd te blijven. De man, geen onbekende voor de rechtbank, mag nog eens terugkomen, maar dan mét advocaat.