“Gestolen” voertuig blijkt verloren geparkeerd Wannes Vansina

16 juni 2020

Een 67-jarige man heeft bij de Mechelse politie aangifte gedaan voor de diefstal van zijn wagen. Volgens zijn verklaring had hij deze geparkeerd in de Elektriciteitstraat. De politie kon na grondige controle de auto terugvinden. Deze bleek helemaal niet gestolen. De eigenaar bleek wel zodanig verward dat hij zich niet meer kon herinneren waar hij zijn wagen had geparkeerd.