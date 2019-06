‘Generatie Herten Aas’ exposeert in Galerie M. “Een navelstreng verbindt ons” Wannes Vansina

14 juni 2019

20u28 0 Mechelen Morgen zaterdag opent een opvallende kunstexpositie in Morgen zaterdag opent een opvallende kunstexpositie in Galerie M in Mechelen. Zeven kunstenaars van de ‘generatie Herten Aas’ exposeren er hun werk.

In de galerij in de Kanunnik De Deckerstraat is tot en met zondag 30 juni werk te zien van Mechelse iconen Jan De Winter, Willy Van Eeckhout, Jean Hellemans, Chris Joris en Brice Heyndels en van eigenares Marleen De Smet. “Vorig jaar had ik al de intentie om die mannen samen te brengen naar aanleiding van de herdenking van 68, maar dat lukte doen niet. Toen ik hoorde dat er een eerbetoon aan Bodo Van de Voorde zou komen, heb ik een tweede poging ondernomen”, vertelt de galerijhoudster.

“Niet vergeten”

De zes zijn allemaal kunstenaars uit de tijd van het legendarische café Herten Aas van wijlen Frans Croes. “Het zijn stuk voor stuk karakterkoppen met veel talent. Het is zeker de moeite waard om hun werk regelmatig in de kijker te zetten zodat ze niet worden vergeten.” De expo kreeg de naam ‘De navelstreng’ mee, een verwijzing naar de verbondenheid van de kunstenaars én een werk van Jan De Winter.

Etienne Mylemans is blij met de titel. “Ieder is zijn eigen weg gegaan, maar de verbondenheid is gebleven. Heel belangrijk was ‘Niet van gisteren’ in 2010 in het Cultuurcentrum, een expo die ons terug bijeen heeft gebracht. Sindsdien houden we contact via Facebook. Er is een navelstreng tussen ons. Op menselijk vlak, niet stilistisch.” Artistiek gingen ze immers elk hun eigen weg.

De kunstenaars zijn blij nog eens samen te kunnen exposeren. “Zeker voor mij. Ik woon in Frankrijk, 1.200 kilometer hier vandaan. Heel plezant om hier vandaag te zijn”, zegt Jean Hellemans. Voor Chris Joris is het de eerste keer dat hij exposeert met de anderen. “Ik hoorde er niet helemaal bij omdat ik geen Academie deed en ook iets helemaal anders deed. Ik profileerde mij destijds ook meer als muzikant.”

Bodo

Een van de werken in de expo is een portret dat Chris Joris maakte van Bodo Van de Voorde. Dat het een prominente plek kreeg, is geen toeval. Op 29 en 30 juni wordt in de tuin van het Moreelshuis door de ‘vrienden van Bodo’ een herdenkingsfeest georganiseerd voor de kunstenaar en cafébaas naar aanleiding van de vijfde verjaardag van diens overlijden. Dat met een expo en muziek. Meer info hier.