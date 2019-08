“Geluidsgolven Maanrock kunnen pand doen instorten” Wannes Vansina

17u26 0 Mechelen “Trillingen van passerende vrachtwagens zijn kwalijker dan het geluid van Maanrock.” Dat antwoordt schepen Koen Anciaux (Open Vld) op een bekommernis over de stabiliteit van een leegstaand pand op de hoek van de Frederik de Merodestraat en de Schoolstraat.

Frank Creyelman (Vlaams Belang) zegt te vrezen dat de geluidsgolven van de muziek van Maanrock tot extra scheuren kunnen leiden. “Moeten er echt ongelukken gebeuren voor de stad echt ingrijpt? Nadarafsluitingen zetten en laten staan is makkelijk en goedkoop. En dan zet de Maanrockorganisatie er nog een openbaar toilet onder.”

Het gaat om een privé-eigendom dat in het najaar werd verkocht. “De verantwoordelijkheid van de stad, meer bepaald de burgemeester, komt pas in beeld als de openbare veiligheid in het gedrang komt”, antwoordt Anciaux. “Het werd een jaar geleden onderzocht en door de eigenaar gestut. Er is geen acuut gevaar. Desalniettemin geven wij onze experts opdracht zich opnieuw te vergewissen van de toestand van het gebouw.”

Het pand staat leeg sinds een brand in 2008.