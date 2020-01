“Geen klachten over geluidsoverlast, wel pv’s”: Café-uitbaters klagen optreden agent aan Wannes Vansina

28 januari 2020

18u44 5 Mechelen “Sinds mei hebben we 85 optredens georganiseerd zonder een enkele klacht en toch blijft telkens dezelfde agent pv’s opstellen.” De uitbaters van café De Floeren Aap zijn ten einde raad na de zoveelste controle.

Veerle Deknopper en Ad Musters baten sinds begin vorig jaar De Floeren Aap uit, maar ze zagen al meer politie dan hen lief is. Afgelopen weekend vond opnieuw een controle plaats in hun café aan het Nieuwwerk, in de schaduw van de Sint-Romboutskathedraal.

“De akoestische bluesgrassband gebruikte microfoons, maar die waren enkel bedoeld om de instrumenten met elkaar in balans te brengen, niet om te versterken. Maar die moesten uit. Het gevolg: de muzikanten begonnen harder te spelen”, doet Ad Musters het relaas.

Macht

Volgens de cafébaas was het niet de eerste keer dat “hoofdinspecteur DVH even zijn macht in de kijker kwam zetten”, maar stelde hij ook al eerder “zonder enige klacht en zonder enige meting of expertise PV op”.

“Sinds mei hebben we 85 optredens georganiseerd zonder een enkele klacht. Meer nog, onze buren komen al eens een pintje drinken en van muziek genieten.” Al geeft hij wel toe dat er de eerste maanden wél overlast was, toen er nog wel versterkte optredens plaatsvonden.

In een open brief op sociale media ‘Of moet ik uw cafeeke sluiten’ klagen de cafébazen de situatie aan, een brief die intussen al 127 keer werd gedeeld.

Rond de tafel

Burgemeester Alexander Vandersmissen zegt rond de tafel te willen gaan zitten. “In het verleden werd afgesproken dat enkel akoestisch zonder versterker zou worden gespeeld. Als dat toch versterkt wordt opgetreden, dan treedt de politie op natuurlijk.”

Hij wil proberen tot een oplossing te komen. “Als stadsbestuur zijn we absolute voorstander van livemuziek in onze horeca. Het zorgt voor sfeer en gezelligheid en er is zeker een publiek voor”, besluit de burgemeester.

Momenteel wordt De Floeren Aap trouwens gerenoveerd, onder meer om de geluidsisolatie te verbeteren.