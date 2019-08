'Free podium' voor beginnende Mechelse muzikanten op Maanrock Els Dalemans

12 augustus 2019

17u25 0 Mechelen Het Mechelse stadsfestival Maanrock biedt op zondag 25 augustus lokaal talent de kans om van zich te laten horen. Op het Mechels Podium aan het Cultuurplein wordt een free podium georganiseerd voor singer-songwriters en akoestische bands met een kleine bezetting.

“Wij vinden het onze taak om als Maanrock-organisatie niet alleen uit te pakken met grote namen op de affiche. We moeten ook lokaal talent de kans geven podiumervaring op te doen. Daarom geven we op zondagnamiddag van 13 tot 16.30 uur carte blanche aan jonge beloftevolle artiesten tijdens ons ‘free podium’. We kunnen voor de organisatie een beroep doen op onze partner Cultuurcafé Malvine.”, zegt voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo.

Van free podium naar affiche

“Iedereen die in een straal van 10 kilometer rond Mechelen woont en zijn muzikaal wil tonen aan het Maanrockpubliek is welkom. Er is plaats voor een vijftiental artiesten die elk twee à drie nummers mogen brengen. Dat zo’n free podium werkt, bewijzen Lies Van Lammeren en Peter ‘Roekie’ De Roeck. Deze twee artiesten stonden de vorige jaren op ons free podium, en nu op de affiche van Maanrock.”

“Zij zijn lang niet het enige Mechelse talent op Maanrock: DJ Scarce mag als winnaar van de Maanrock DJ-rally het Feest Podium op de IJzerenleen openen. In de Theatertuin zijn er drie dagen lang optredens van Sjarabang. Op zaterdag geven de Mechelse harmonieën, fanfares en brass bands het beste van zichzelf op het Mechels Podium en op zaterdagavond begeleidt de Heffense Concertband maar liefst 10 verschillende Mechelse artiesten op datzelfde plein. Op zondag vanaf 18 uur strijden zes finalisten om de winst in de Maanrockrally en mogen de Mechelse bands Pothamus en Pshychonaut het podium aan het cultuurplein afsluiten.”

Inschrijven voor het free podium kan tot en met 18 augustus bij Café Malvine via wardbosmans@telenet.be. Mail zeker naam, adres, leeftijd, bezetting en het soort repertoire door, indien mogelijk ook een demo. De 15 gekozen artiesten worden op maandag 19 augustus op de hoogte gebracht.