“Een job bij de politie? Het lijkt me spannend”: 120 toekomstige agenten krijgen rondleiding in politiekantoor TVDZM

31 juli 2019

19u40 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft vandaag zo’n 120 mensen rondgeleid in hun politiekantoor. Alle 120 zijn geïnteresseerd in een job als inspecteur bij de politie. “Ik wilde al lang eens kennis maken met de job. Deze rondleiding maakte dit eindelijk mogelijk”, luidt het.

In heel België is de politie op zoek naar zo’n 1.400 politie-inspecteurs, in de politiezone Mechelen-Willebroek zelf zijn er dat een twintigtal. Om toekomstige politie-inspecteurs kennis te laten maken met de job, nodigde de politie vandaag zo’n 120 personen uit in hun politiekantoor in de Frederik de Merodestraat.

Jong en oud, man en vrouw. Allen hadden ze een ding in gemeen: De ambitie om binnenkort aan de studies van politie-inspecteur te beginnen. “Ik werk nu als verpleegster maar wil nu ook eens kennis maken met iets anders. Agent leek me wel leuk”, vertelt de 22-jarige Yasmine uit Putte. Zij bezocht de jobinfodag vandaag samen met haar man Jo. “Hij is nu schrijnwerker maar praat er nu al zolang over om agent te worden dat hij dit de ideale gelegenheid vond om kennis te maken met de job.”

Blik achter de schermen

Alle 120 personen hadden zich vooraf ingeschreven. Vandaag werden ze ingedeeld in groepjes van dertig. Elke groep kreeg een exclusieve blik achter de schermen van het Mechels-Willebroeks politiekorps. “Er werd uitleg gegeven over de werking van ons commandocentrum, er werd kennis gemaakt met ons wagenpark en verder werd er ook nog het cellencomplex en onze schietstand bezocht”, vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek

Na de rondleiding volgde er ook nog een meet & greet met medewerkers van onze politiezone en de betrokken partners voor de vragen waarop ze nog geen antwoorden zouden hebben gekregen. “Voor de rondleiding kregen de geïnteresseerden dan weer uitleg over de selectieproeven en informatie over de opleiding op Campus Vesta alsook het leven op de politieschool”, besluit Van de Sande.

“Niet te onderschatten”

“Deze jobinfodag was erg interessant”, vond Yasmine. “Ik heb echt meer te weten gekomen over wat ik allemaal moet doen. Vooral dat het niet te onderschatten is.” De jobinfodag van vandaag was de tweede jobinfodag georganiseerd door de lokale politiezone. Op 23 oktober volgt er een derde. Wie zich hiervoor wil inschrijven kan terecht op de website van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.