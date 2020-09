‘Duo’s for a job’ zijn een feit: Mechelse 50-plussers helpen jonge werkzoekenden met niet-Europese migratieachtergrond aan werk Antoon Verbeeck

25 september 2020

14u44 0 Mechelen Met DUO for a JOB worden er in Mechelen sinds deze zomer werkzoekende jongeren met een niet-Europese migratieachtergrond gekoppeld aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om hen te begeleiden naar werk. De eerste duo’s zijn ondertussen gevormd.

“Helaas zijn er in onze welvaartstaat nog steeds personen die geconfronteerd worden met zware maatschappelijke drempels. Een steunrelatie helpt hen om cruciale stappen te zetten in hun leven, hun talenten te ontdekken en aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. We zijn dus zeer verheugd met de komst van DUO for a JOB naar Mechelen”, zegt Gabriella De Francesco (VLD-Groen-m+), schepen van armoedebestrijding, sociale zaken en welzijn in Mechelen. DUO for a JOB beschikt over een functionele ontmoetingsruimte met computers in het Sociaal Huis in Mechelen, waar duo’s kunnen samenwerken en een coördinator van DUO for a JOB regelmatig aanwezig is. Deze centrale locatie vergemakkelijkt ook de nodige contacten met andere ondersteunende dienstverleners.

Verfijnen CV

Ongeacht hun parcours, competenties of beroepsproject worden jongeren tussen 18 en 33 jaar door een mentor individueel begeleid in de zoektocht naar werk. Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar 2 à 3 uur per week gedurende 6 maanden. Samen werken ze onder andere aan het verfijnen van CV en motivatiebrief, het simuleren van jobinterviews en mapping van vaardigheden en competenties. Jean-François en Nour beten de spits af en vormen het eerste Mechelse duo. “Ik heb al een aantal jongeren begeleid en elk traject is anders”, vertelt mentor Jean-François. “Met Nour samenwerken is erg verrijkend: ze is enthousiast, komt voorbereid naar onze afspraken en vuurt een hele reeks vragen op me af. Het brengt ons telkens in een positieve spiraal, waar we beiden iets nieuws uit leren.”

DUO for a JOB vzw is reeds actief in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en sinds eind 2019 ook in Parijs. Sinds 2013 werden al meer dan 2.800 jongeren geholpen. Meer info op www.duoforajob.be. Geïnteresseerde kandidaat-mentoren kunnen zich inschrijven via mechelen@duoforajob.be.