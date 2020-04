‘Doldwaas’ ontwerperskoppel opent interieurdecoratiezaak House Raccoon: “We produceren nog écht in België”

Mechelen

Als alles goed gaat, openen ‘doldwaze’ designers Anneleen Durnez (26) en Nathan Noëth (26) uit Mechelen midden mei hun eerste studio shop. Na betonnen potjes te hebben gemaakt in onder meer de keuken, de garage en de schuur, gaan ze aan de slag in een historisch pand in de Guldenstraat. Met een crowdfunding hopen ze 10.000 euro op te halen.