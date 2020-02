“Die kasten waren niet om mee te nemen!” Dief steelt meubels uit carport Wannes Vansina

11 februari 2020

10u35 0 Mechelen Een bewoner van de Toekomststraat in Muizen heeft aangifte gedaan bij de politie nadat maandag drie kasten werden gestolen uit zijn carport. “Ze waren niet om mee te nemen!”

De lage zwart-witte Ikea-kast met laden en twee hoge witte vitrinekasten met glas stonden onder de carport omdat binnen een schilder de living onder handen had genomen. Bij thuiskomst bleken ze weg.

John Kinnart verspreidde een oproep via sociale media. “Misschien was dit met goeie bedoelingen, omdat men dacht dat ze weg mochten, maar dat is dus niet het geval. We zouden ze graag terug hebben.”

Omdat de kasten niet terugkeerden, deed hij intussen aangifte bij de politie. Hij gelooft ook niet echt in goede bedoelingen. “Want de kasten stonden duidelijk niet aan de openbare weg.”

Witte camionette

Dankzij tips van buurtbewoners heeft hij een ongeveer tijdstip van de diefstal - tussen 17 en 18 uur - en kon hij ook een beschrijving geven van een verdachte.

“Een paar mensen hebben een witte camionette gezien en een man met een oranje vestje van een postbedrijf. Hij is bij verschillende mensen in de buurt geweest met de vraag of ze spullen hadden die weg mochten.”

“Ik ben ontgoocheld en geschrokken. De diefstal is niet het einde van de wereld, maar we zijn wel ontriefd.”

In de Toekomststraat passeert heel wat verkeer. De bewoners vragen daarom al een tijdje om eenrichtingsverkeer.