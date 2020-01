“Die goeie voornemens? Die beginnen pas morgen”: Mechelse Grote Markt liep vol voor nieuwjaarsdrink Tim Van der Zeypen

05 januari 2020

13u30 0 Mechelen Heel wat Mechelaars zijn zondag afgezakt naar de Grote Markt. Daar sprak Alexander Vandersmissen (Open VLD) er voor het eerst de inwoners aan als burgemeester. “Dit had ik nadat ik in 2019 schepen werd niet verwacht”, klonk het in zijn toespraak.

De Grote Markt liep naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie zondagvoormiddag al goed vol. Het was al snel lang aanschuiven aan de drank-, smoutenbollen- en frietkramen. De drank vloeide rijkelijk en het eten ging vlot naar binnen.

“Die goeie voornemens? Die zullen pas voor morgen zijn”, aldus bezoekster Els. Nog voor burgemeester Vandersmissen aan zijn nieuwjaarsspeech begon, zat de sfeer er al meteen goed in. Vele Mechelaars lieten meteen hun beste dansmoves zien.

“Gezond kind”

In zijn toespraak zelf bracht de nieuwe burgervader hulde aan zijn voorganger en titelvoerend burgemeester Bart Somers (Open VLD). “Hij heeft een gezond kind achtergelaten en zal als Vlaamse minister de belangen van ons Mechelaars vanuit Brussel verder verdedigen”, zei Vandersmissen.

Tijdens de toespraak benadrukte de burgemeester de drie belangrijkste speerpunten van Mechelen: “Ondernemers ondersteunen, de grootste fietsstad van Vlaanderen worden en de kinderarmoede halveren.”

Kwalitatieve stad

Zo kondigde de burgervader aan de dat er 45 kilometer aan fietspad bij komt en het heel wat oversteekplaatsen zal aanpakken. Besluiten deed Vandersmissen met te vertellen dat het ook de stadsvernieuwing niet uit het oog zal verliezen. “Mechelen werd een kwalitatieve stad om in te wonen en dit moet zo blijven.”

Vanaf 13.00 uur kan het feestje worden verdergezet in Mirage Winterbar. De toegang daarvan is speciaal voor de nieuwjaarsreceptie gratis. Ook de winkels in de Mechelse binnenstad deden hun deuren open.

Meer foto's onder de video.