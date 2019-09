“Die eerste tank was formidabel”: Raymond de Forche beleefde bevrijding 75 jaar geleden vanop eerste rij Wannes Vansina

04 september 2019

01u00 0 Mechelen Het is vandaag woensdag precies 75 jaar geleden dat Mechelen werd bevrijd. Die dag rolden de eerste Engelse tanks de stad binnen achter de Duitse bezetter aan die zich terugtrok richting Antwerpen. Hier en daar werd nog gevochten, maar het was toch vooral een groot feest. Raymond de Forche (90) beleefde het van op de eerste rij. “Ik zie het beeld van die eerste tank nog altijd voor mijn ogen”, getuigt hij.

Als blikvanger van ’75 Jaar Bevrijding Tweede Wereldoorlog’ vormen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute samen een historische colonne met deels voertuigen die effectief deelnamen aan de bevrijding in 1944. Donderdag doet deze Mechelen aan. Raymond de Forche, voormalig rechter en secretaris van het Verbond van oud-strijders en gelijkgestelden, beleefde het als 15-jarige van op de eerste rij. De voorposten van de Engelse troepenmacht kwamen vanuit het Brusselse en Gent en achtervolgden de Duitsers.

Raymond zag het gebeuren. Hij woonde toen, zoals nu, in de Generaal De Ceuninckstraat, vlakbij de Baron Michelkazerne (waar nu Telenet is – red.) waar de Duitsers gekazerneerd waren. Veel Duitse soldaten waren een dag eerder al vertrokken, de laatste vertrokken op 4 september. “Om 8 uur zagen we van achter de gordijnen boven een kolonne richting Antwerpen vertrekken: jonge mannen van 17 en 18 jaar oud. Niemand die een raam durfde open te doen of ze hadden durven schieten.”

Vlag

De bevrijding volgde enkele uren later. “Het centrum van de stad werd eerder bevrijd. We hoorden de klokken van Sint-Rombouts luiden en zagen hoe de Belgische vlag werd gehesen. ‘Ze zijn al op de Grote Markt’, riepen de mensen. Omstreeks 11 uur draaide de eerste Engelse tank onze straat in. Dat was formidabel, een beeld dat ik nooit meer vergeet. Plots hing er aan elk huis een Belgische vlag. Waar die zo plots allemaal vandaan kwamen, weet ik niet.”

“De mensen kwamen juichend naar buiten. Onder hen heel wat die we jaren niet hadden gezien: ze moeten al die tijd ondergedoken hebben gezeten om niet in Duitsland te moeten gaan werken. De mensen waren gelijk zot, de meisjes gingen de soldaten kussen. Ik zie het nog allemaal voor mijn ogen gebeuren. Het is misschien wel het beeld van de oorlog dat mij het meest is bijgebleven.”

Battelbrug

Al was nog zeker niet alles peis en vree. Raymond herinnert zich nog dat er geschoten werd op de Liersesteenweg. Ook aan de Edgar Tinellaan en zeker aan de Battelbrug – deze werd opgeblazen – werd nog zwaar slag geleverd. “Ook de brug in Duffel was opgeblazen. Ik herinner mij dat de Engelsen daarom zo snel mogelijk tot de brug van Walem wilden geraken, want het was de bedoeling verder op te trekken naar Antwerpen.”

Er werd ook geplunderd. Raymond zag hoe Baron Michel werd leeggehaald. Hijzelf deed niet mee. Zijn vader was legerofficier en was na jarenlange krijgsgevangenschap slechts drie maanden tevoren vrijgelaten wegens ziekte. De grootste plunderingen gebeurden overigens al een dag eerder. “Opslagplaatsen werden leeggehaald. Daarbij ook een trein en een fabriek die volgestouwd zaten met cognac. Half Mechelen was zat”, lacht Raymond.

Vliegende bommen

De bevrijders verdwenen even snel als ze gekomen waren en het was wachten op de echte troepenmacht, die pas tweede dagen later aankwam. “Voor of na de bevrijding, dat was dag en nacht verschil. Mensen konden weer op straat gaan wanneer ze dat wilden. Ook wat eten betrof, kwam er snel beterschap. Na twee weken kregen we een soort maisbrood, stilaan kwam de bevoorrading op gang en gingen de winkels weer open.”

De ellende was evenwel nog niet voorbij. “De meeste mensen die het niet hebben meegemaakt, denken dat de oorlog dan gedaan was, maar hij duurde nog tot 8 mei 1945. In die tussentijd hebben we nog de vliegende bommen en V1’s gehad en dat was niet om te lachen. We hebben nog nachten in de kelder geslapen.”

Show

De bevrijding wordt in Mechelen morgen donderdag gevierd. De historische colonne wordt om 12 uur verwacht, vanaf 12.30 tot 19 uur vindt een ‘static show’ en animatie plaats op de Grote Markt. Om 20 uur komt de stoet aan in het Fort van Breendonk.