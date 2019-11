“Diabetes is veel meer dan goed op je eten letten” Wannes Vansina

13 november 2019

15u52 3 Mechelen Twee jongedames met diabetes hebben woensdag op de Mechelse Grote Markt aandacht gevraagd voor hun ziekte. Ze willen de vele vooroordelen uit de wereld helpen. “Leven met diabetes is veel meer dan op uw eten letten”, weten ze uit ervaring.

Verschillende personen met diabetes en hun familie bliezen verzamelen op de Grote Markt voor Wereld Diabetes Dag. Met onder meer dansjes – bewegen is belangrijk in de strijd tegen de ziekte - vroegen ze meer aandacht voor diabetes. “We willen de mensen vandaag sensibiliseren. Diabetes is een onzichtbare ziekte die vaak onbegrepen wordt. We vragen de mensen: ‘Neem het serieus.’. Cijfers tonen aan dat diabetes toeneemt. Tegen 2030 zal een volwassene op tien eraan lijden”, zegt Maxime Mertens van Roche Diagnostics.

De 22-jarige Mechelse weet heel goed waarover ze spreekt. Ze leeft al twintig jaar met diabetes (type 1). “Elke seconde moet je rekening houden met je ziekte. Het valt mentaal niet te onderschatten. Er zijn zoveel misverstanden. Bijvoorbeeld dat enkel ouderen het kunnen krijgen. Of dat het enkel komt door overgewicht. Of dat het niet meer is dan een spuitje zetten. Die misverstanden willen we vandaag graag uit de wereld helpen.”

Ze krijgt de steun van Maartje Roskams uit Wollemgem, ondervoorzitter van Jong & Diabeet. “Leven met diabetes is een dagelijkse ‘struggle’. Je draagt een hele grote rugzak en soms is die een beetje te groot. Het vergt veel mentaal. Vaak stuit je op onwetendheid, al verwijt ik dat niemand.” Toch ziet ze de ziekte soms ook als een cadeau. “Daardoor ben ik geworden wie ik heb, sterker en zelfstandiger.”

De actievoerders roepen iedereen op om online (op www.mijndiabetesrisico.be) een test te doen om zijn/haar risico op diabetes type 2 te berekenen. “Hoge bloeddruk, hoge cholesterol, overgewicht en weinig bewegen zijn risicofactoren. Heb je dan ook onverklaarbaar veel dorst of gewichtsverlies, raadpleeg een dokter. Want diabetes is een ernstige ziekte”, zegt Maxime. De actie ging dan ook van start met een minuut stilte voor een meisje van amper 23 dat overleed aan de gevolgen van diabetes.