“Deze jongeman is goed bezig om zijn strafblad snel aan te vullen”: Tiener riskeert achttien maanden cel voor diefstallen en beschadigen Tim Van der Zeypen

04 februari 2020

11u50 0 Mechelen Een jonge Mechelaar heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor de rechter. Hij stond terecht voor een reeks inbraken, diefstallen en beschadigingen. Zelf liet hij verstek gaan, het parket eiste een celstraf van achttien maanden effectief.

Alle feiten die de jongeman pleegden dateren van begin vorig jaar. Olivier V.D. was toen overigens nog maar net achttien jaar geworden. In januari brak hij in in een woning langs de Elektriciteitsstraat en nog geen maand later ging hij ervandoor met een geparkeerde wagen.

Daartussen richtte hij ook nog verschillende beschadigingen aan. Telkens was hij in de aanwezigheid van twee minderjarigen en probeerde hij de schuld in hun schoenen te duwen. “Maar dat strookte niet met de bevindingen van de bewakingscamera’s”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy.

18 maanden

Zij vorderde vandaag een celstraf van achttien maanden effectief en een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. “Niet enkel omdat beklaagde vandaag verstek laat maar ook omdat hij goed bezig is om zijn strafblad snel aan te vullen”, besloot Van Looy. “Op het moment van de feiten beschikte hij nog over een blanco strafblad maar inmiddels al niet meer. Bovendien wordt hij op dit moment nog genoemd in een reeks andere feiten.”

Een van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij in de zaak. Zij vroegen een schadevergoedingen voor hun gestolen auto. “Eén week na de diefstal werd deze teruggevonden maar hij was beschadigd en lag in een gracht naast de rijbaan waardoor er heel wat herstellingskosten aan waren”, aldus zijn advocate.

Een vonnis volgt op 2 maart.