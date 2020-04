‘Dealers aan huis’ blijven langer in de cel Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

17u55 0 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van twee drugsdealers verlengd. De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van twee drugsdealers verlengd. De twee werden vorige week vrijdag opgepakt toen ze drugs kwamen leveren aan huis.

Zowel een 32-jarige verdachte uit Mechelen als zijn mogelijke bovendealer (24) uit Brussel werden vorige week opgemerkt door een patrouilleploeg van de politie. Die was een controleactie aan het uitvoeren in het kader van het naleven van de coronamaatregelen. Wanneer ze het voertuig wilden controleren, sloeg de bestuurder op de vlucht. In de Zelestraat merkten de politie-inspecteurs hem een woning binnen lopen.

Wanneer de agenten poolshoogte gingen nemen in de woning, troffen ze een vrouw aan. Het ging om een afneemster die drugs had besteld bij haar dealer, de 32-jarige Mechelaar. Die laatste had in diezelfde woning afgesproken met zijn bovendealer uit Brussel. Het ging om de chauffeur van de wagen die kort daarvoor werd opgemerkt door de politiepatrouille. De twee mannen werden opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor.

Aanhouding verlengd

Zowel de dertiger als de Brusselaar waren in het bezit van drugs. Er werd in totaal 400 gram cannabis aangetroffen. Net zoals een geldsom van 6.000 euro. Zowel de drugs als het geld werd in beslag genomen. De twee werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Vandaag verschenen ze voor de raadkamer. Die besloot om hun aanhouding te verlengen.

De arrestaties van de twee dealers bevestigde mogelijk een nieuw trend in het verhandelen van drugs. Volgens verschillende anonieme bronnen zorgt de coronacrisis ervoor dat dealers niet langer in cafés of op straat gaan dealen. Cafés zijn al enkele weken gesloten en er wordt ook uitvoerig gecontroleerd op samenscholing. Drugshandel op straat valt daarom nu sneller op.