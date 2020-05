Exclusief voor abonnees “De ooievaars hebben mijn hoogtevrees helpen overwinnen” Bioloog Kris Struyf schrijft meeslepend boek over zijn levenswerk in Planckendael en het Zwin Philippe Truyts

29 mei 2020

15u26 0 Mechelen De ooievaar groeide de voorbije 35 jaar uit tot dé ambassadeur van dierenpark Planckendael. Deze lente waren er liefst 78 broedparen. De man die de statige vogels terug naar onze streken bracht, is Kris Struyf (60). Een Antwerpenaar van geboorte die nu een B&B uitbaat in de Ardennen. Met ‘Ooievaars zonder grenzen’ heeft hij niet enkel een zeer toegankelijk wetenschappelijk werk geschreven. Het is ook een reisboek én een levensverhaal vol anekdotes geworden. “Ik heb altijd geprobeerd om moeilijke dingen helder te brengen voor een groot publiek.”

Uw passie voor dieren begon vroeg. U kroop urenlang over de plaveien in de tuin om de mieren te volgen, offerde wel eens een beestje op voor de wetenschap en was een groot fan van dokter Polk bij Nonkel Bob. Mooie tijd. Vanwaar komt de fascinatie voor vogels?

“In ons stadstuintje bracht ik Polleke, een kauw, met de hand groot. In mijn jeugd ben ik veel naar vogels gaan kijken. De vlucht van vogels heeft me altijd geïnteresseerd. Ik wist al vlug dat ik ofwel dierenarts of bioloog zou worden. Op mijn zestiende werd ik natuurgids. Daarna mocht ik achter de schermen van de Antwerpse ZOO gidsen. Een erg leuke periode. Later heb ik er na mijn studies Biologie ook mijn burgerdienst gedaan. Dat gaf de richting aan die ik uit wou. Eén jaar heb ik nog les gegeven voor ik in Planckendael terechtkwam. Maar ik voelde aan dat die routine me niet zou liggen.”

