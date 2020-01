“Dagprijs van 70 euro in publieke woonzorgcentra is onaanvaardbaar” Wannes Vansina

27 januari 2020

22u36 0 Mechelen De sp.a-oppositie trok maandagavond tijdens het actualiteitsdebat voorafgaand aan de Mechelse gemeenteraad van leer tegen het voornemen om de dagprijs te verhogen in de woonzorgcentra die in de plaats komen van het Hof van Egmont.

“De dagprijs zal stijgen naar 70 euro per dag, terwijl het Hof van Egmont nu het goedkoopste is. Mechelen wordt daarmee in één klap één van de duurste steden voor senioren. Het verbeteren van de infrastructuur mag geen excuus zijn om de prijs te verhogen. Er moet een betaalbare optie blijven”, aldus sp.a-fractieleider Thijs Verbeurgt.

Frank Creyelman (Vlaams Belang) trad hem bij. “De rusthuisprijs wordt dan 2.100 euro per maand, terwijl een gemiddeld pensioen maar 1.300 euro bedraagt. Na een leven werken moeten mensen in hun oude dag kunnen voorzien.” Dirk Tuypens (PVDA) herhaalde zijn pleidooi voor de afschaffing van de onderhoudsplicht. “75 procent van de senioren kan de rusthuisfactuur niet betalen.”

Schepen van Welzijn Gabriella De Francesco wees erop dat mensen die hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen, een tussenkomst kunnen vragen bij het OCMW. “Onze ambitie is om de prijs zo laag mogelijk te houden, maar de zorg moet kwalitatief en het personeel hoogstaand zijn.” Ze gaf ook mee dat er nog geen definitieve beslissing is over de ligdagprijs.