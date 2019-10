“Camera op plek schietpartij niet nodig” Wannes Vansina

25 oktober 2019

“Er zijn al heel wat camera’s in de buurt. We denken niet dat er een nodig is.” Dat antwoordt korpschef Yves Bogaerts op de suggestie van politieraadslid Anne Delvoye (N-VA) om een politiecamera te plaatsen in de Lange Nieuwstraat. Daar werd einde juli minstens een schot gelost bij een confrontatie tussen twee groepen ter hoogte van de parking. Volgens Delvoye vinden er wel vaker “onregelmatigheden” plaats en wordt er gesluikstort, al geeft ze ook meteen aan de toestand de afgelopen maanden wel is verbeterd. Volgens de korpschef wordt er actief op het sluikstorten gewerkt. “De feiten van juli werden als poging moord gekwalificeerd en er werd een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek is lopende, maar ik ben ervan overtuigd dat we als politie Mechelen-Willebroek de juiste verdachte in beeld zullen brengen.”