“Brandweer heeft alternatieven voor file op N15” Wannes Vansina

29 januari 2020

10u01 0 Mechelen “De brandweer heeft een alternatief wanneer er file staat op de N15.” Dat zegt Mechels schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Vld-Groen-M) op een vraag van gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA).

Zij uitte haar ongerustheid over de recent gestarte werkzaamheden maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. “De N15 is een belangrijke doorgangsweg voor de net verhuisde brandweer.”

Volgens Princen is er geen probleem. “De brandweer heeft de Nekkerspoelstraat als uitwijkroute en er werd een nieuwe doorgang gecreëerd via de Mechelsbroekstraat naar de Lakenmakersstraat. Met de beheerder van de Nekkerhal werd overeengekomen dat de parking gebruikt mag worden zodat de brandweer met behulp van een sleutel ook via het jaagpad kan.”

Volgens de schepen nemen de files ook af omdat gebruikers voor alternatieve routes of vervoersmiddelen kiezen.