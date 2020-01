“Bossen in en rond Mechelen zijn groter en toegankelijker geworden” Antoon Verbeeck

02 januari 2020

13u28 0 Mechelen Vele bossen in en rond Mechelen zijn op acht jaar tijd bekender, toegankelijker en groter geworden. Dat blijkt uit een recente evaluatie van de groenegordelcommissie, een samenwerking tussen Natuurpunt en Stad Mechelen sinds 2011.

“De positieve acties rond bomen en bossen werpen hun vruchten af”, vertelt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Natuur- en Groenontwikkeling. “De samenwerking met Natuurpunt heeft onder meer geleid tot toegankelijkere bossen. Voor kinderen zijn er speelmogelijkheden, voor fietsers, wandelaars en ruiters zijn er aangepaste paden en uitgestippelde routes.” Hoewel er geen concrete cijfers bestaan van individuele, dagelijkse gebruikers van de bossen in de Mechelse regio, stelt Natuurpunt vast dat er een spectaculaire stijging is van het aantal bezoekers. “De vele boomplantacties brachten de voorbije jaren duizenden mensen op de been en mee daardoor groeide het draagvlak voor bosprojecten. Wie ooit een boom plantte in het Waverwoud, blijft een regelmatige bezoeker. Daarnaast worden er meer educatieve activiteiten georganiseerd voor kinderen, wandelingen of zelfs yogalessen.”

De opvallendste evolutie is de bosuitbreiding met 30 hectare in de Mechelse regio. Onder meer in het Waverwoud (Sint-Katelijne-Waver), Weisetterbos (Kampenhout), Steentjesbos (Schiplaken), Oude Spoorweg (Kontich) en Kauwendael (Mechelen) werden de afgelopen jaren actief gronden aangekocht en publieke boomplantacties georganiseerd. “De meeste van deze bossen liggen niet op Mechels grondgebied, maar geven wel zuurstof aan onze stad. Het concept Nationaal Park wordt de komende jaren verder uitgewerkt en een groot deel van deze bosgebieden maakt daar integraal deel van uit”, besluit Princen.