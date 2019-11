“Bij sluiting De Smis laten we gebruikers niet in de kou staan” Wannes Vansina

06 november 2019

18u47 0 Mechelen “We gaan De Smis niet van de ene op de andere dag sluiten. We laten de mensen niet in de kou staan.” Dat belooft algemeen directeur van zorgbedrijf Rivierenland Peter Macken. Gebruikers van het lokaal dienstencentrum voeren al meer dan een maand actie tegen de mogelijke sluiting.

De Mechelse gemeenteraad beslist op 16 december over het meerjarenplan van Rivierenland en dus de sluiting van De Smis op de Leuvensesteenweg. “Het is ons voorstel om het lokaal dienstencentrum te sluiten en te vervangen door antennes in het wijkhuis van Arsenaal en in de dorpen. We denken dat we op die manier veel meer mensen kunnen bereiken”, zegt Macken.

Die antennes zullen wel maar enkele dagen per maand geopend zijn, terwijl De Smis elke werkdag open is. “Als de sluiting er komt, dan zal dat niet van de ene dag op de andere zijn. Dat zou onmenselijk zijn. Zo denken we eraan om vervoer in te richten naar het Hof Van Egmont en de vier andere lokale dienstencentra, die we overigens willen versterken”, geeft de directeur aan.

Enige ontmoetingsplaats

De gebruikers zien liever dat hun De Smis blijft zoals het is. Al meer dan een maand protesteren ze met affiches tegen de sluiting, een petitie loopt. “We hopen dat de gemeenteraadsleden écht een hart hebben voor onze stad en zullen stemmen tegen de sluiting”, zegt José Van der Wildt (72). “Dit was een florerende wijk, nu bloedt hij dood.”

De mensen zouden niet alleen de warme maaltijden en de dienstverlening moeten missen, maar vooral het contact. Er is immers niet veel meer. “Ik heb een handicap ten gevolge van een ongeval en koken kan ik niet. Hier vind ik bovendien sociaal contact. Laat het zo blijven”, vraagt Dirk Vanderschelde (52).

“De Smis is mijn tweede thuis”, zegt vrijwilliger Johan Vander Elst (56). “Het is de enige ontmoetingsplaats in de buurt die er nog is.” Hij vreest ook voor de biljartclub waarvan hij penningmeester is. “Als we naar De Schijf moeten dan moeten we naar de andere kant van de stad en dat is niet voor iedereen evident.”