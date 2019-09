“Als Rode Duivels zich plaatsen, komt er een nieuw Fan Park” Wannes Vansina

09 september 2019

16u09 0 Mechelen Rawesome Events is met de voorbereidingen gestart voor een nieuw Fan Park voor het EK Voetbal 2020. Het komt opnieuw op de grindparking aan De Nekker in Mechelen.

‘Tip van de dag: ‘Mannen maak jullie vriendin nú zwanger dan hebben jullie beide tijdens het Fan Park 2020 ouderschapsverlof’, kondigde de organisator maandag met een kwinkslag de terugkeer van het supportersdorp aan. “Als de Rode Duivels zich plaatsen, waar we vanuit gaan, dan komt er opnieuw een Fan Park. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen met de stad en mogelijke partners. Het Fan Park zal in dezelfde lijn liggen als de vorige twee edities, maar mogelijk wel iets groter. Vorige zomer was een overdonderend succes”, zegt Kristof Schippers. Toen mocht het supportersdorp met groot scherm in totaal 60.000 bezoekers verwelkomen.