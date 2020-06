“Als ik post blijf ontvangen, kan er wel eens een bom ontploffen": Man riskeert tien maanden voor bedreigingen aan het adres van de politie Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

17u15 0 Mechelen Het openbaar ministerie in Mechelen heeft maandagvoormiddag een celstraf gevorderd van achttien maanden tegen Khalid E.H. uit Mechelen. De Mechelaar bedreigde vorig jaar meermaals de politie en dreigde zelfs met het laten ontploffen van een bom.

Er werd in totaal zo’n drie keer gebeld. “De telefoontjes waren bijzonder ongepast en met elk telefoontje zorgde hij opnieuw voor de nodige overlast”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy vanmorgen op zitting. In zijn telefoontjes dreigde hij onder meer het laten ontploffen van een bom op het politiekantoor en liet hij de politie ook weten dat indien hij nog post zou ontvangen, het mogelijks wel eens foutief zou kunnen aflopen. “Bovendien moet ik me toch verdedigen als jullie me komen halen? Desnoods moet ik zelfs schieten”, klonk het dreigend in de telefoontjes.

Het parket vroeg een celstraf van tien maanden gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 800 euro met probatie-uitstel. “Meneer is gekend bij de politie voor vuurwapen gevaarlijk en kreeg verschillende proces-verbalen voor drugs en bedreiging”, besloot de aanklaagster. Nadat er eerst nog betwisting was, gaf E.H. de feiten dan toch uiteindelijk toe. “Ik was het gewoon beu dat ze me altijd onterecht viseerden. Ik ben in het cachot gestoken terwijl ik migraine had. Ik voelde me onheus behandeld”, voegde de man toe. Zijn advocate Hanne Schoovaerts vroeg een probatie-opschorting.

Vonnis op 29 juni.