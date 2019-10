«Als het brandt in de wijk, reageren wij met warmte.» Buurtbewoners organiseren benefiet voor verenigingen De Oude Weverij Wannes Vansina

03 oktober 2019

17u50 3 Mechelen Buurtbewoners van De Oude Weverij in de Nijverheidstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel organiseren nu zaterdag een benefiet. Met ‘De Warmste Wijk’ willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen voor de getroffen verenigingen. «Als het brandt in de wijk, dan antwoorden wij met warmte.»

Bij de brand op 28 augustus verloren Ani, Va et Vient en Fatiboombastic hun thuis en heel wat materiaal. Om hen te helpen, organiseert het feestcomité van de Paardenkerkhofstraat zaterdag een benefiet in het Kalverenpark en de Sint-Pieterschool. De dag van de brand zelf al staken de leden de koppen bijeen.

Deurwaarder

De organisatie bleek veel meer werk dan verwacht, maar dat geeft niet. «Tot nog toe hadden we wel eens een barbecue, burendag en paasactie georganiseerd, maar nooit zoiets groot. We hebben veel bijgeleerd. Bijvoorbeeld dat je een deurwaarder nodig hebt bij een veiling», lacht Greet Willems.

«Het wordt dan ook geen klein benefietje», vult Eva Verbeke aan. «We hebben zo weinig tijd gehad dat we er zelfs niet hebben bij stilgestaan hoeveel we nu eigenlijk willen inzamelen. Elke euro is welkom. 100 procent van de opbrengst gaat naar de verenigingen.»

Dat ook de samenhang van de buurt er wel bij vaart, is mooi meegenomen. «Aan de school werd in aangesproken door een wildvreemde die aanbood om te komen helpen», zegt Sander Demeester. «Als we het buurtgevoel kunnen aanwakkeren, dan is dit win-win», aldus Verbeke.

Biljartkeu

Iedereen is welkom tussen 14 en 22 uur. Op het programma staan optredens van Brikkeljon en Kirsten Jacobs, van eenwielers van Circolito en van Armeense dansers. Kinderen worden op hun wenken bediend met spingkastelen, panavoetbal en circus. Doorlopend wordt lekkers verkocht.

Om 15.30 uur vindt een veiling plaats met spulletjes geschonken door de buurt. Deelnemers kunnen bieden op onder meer een biljardkeu van de familie Ceulemans, duo-tickets voor KV of Racing Mechelen of een optreden van Yevgueni-kopman Klaas Delrue. De inkom bedraagt 2 euro, een steunkaart kost evenveel. Meer info in het programmaboekje.