“Alleen Mechelse Orchestra-Prémaman blijft open” Wannes Vansina

16 januari 2020

Mechelse fans van de bekende kinderkledingketen Orchestra-Prémaman hebben geluk. Volgens de vakbonden gaan alle winkels in Vlaanderen dicht, op één na: Mechelen. De vestiging zou nog een jaar open blijven, weliswaar als outletwinkel. Overigens betwist de directie dat echt alle Vlaamse winkels de deuren zullen sluiten, maar echte duidelijkheid daaromtrent is er voorlopig niet.

De sluiting van de winkels is het gevolg van de herstructurering van de Belgische tak van de keten. Deze kadert in een internationaal plan dat het Fransse moederbedrijf moet redden. In het slechtste geval gaan in ons land 220 banen verloren.