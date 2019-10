“500 meter tussen bushalte en begraafplaats is echt te ver” Wannes Vansina

22 oktober 2019

Vlaams Belang plaatste maandagavond het ontbreken van een busverbinding naar de stedelijke begraafplaats op de agenda van de gemeenteraad van Mechelen. Het gaat om een oud zeer, maar waar nog steeds geen oplossing voor is. “De dichtstbijzijnde bushalte ligt op 500 meter. Voor wie jong is, lijkt dat niets, maar voor ouderen is dat wat anders, zeker als ze met bloempotten moeten zeulen. Wij vragen om daar in samenspraak met De Lijn opnieuw openbaar vervoer in te voeren”, aldus fractieleider Frank Creyelman. Het antwoord van burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+) stelde hem tevreden. “U weet dat ons bestuursakkoord vragende partij is om een ontsluiting te realiseren. We nemen dit mee in de gesprekken in het kader van de vervoersregio. Deze zijn nog maar net begonnen, dus voorafnames kunnen we nog niet doen.”