Matroos valt overboord en komt om het leven bij ongeval op binnenschip aan kade van Argex

Zwijndrecht Vlaamse Milieumaat­schap­pij meet PFAS in lucht en stof rond 3M en Oosterweel­wer­ken: “Bij stofpieken worden extra maatrege­len genomen op de werf”

14:32 In een straal van drie kilometer rond het chemisch bedrijf 3M en de aangrenzende Oosterweelwerf zijn op vijf locaties toestellen geplaatst om PFAS te meten in lucht en stof. De eerste resultaten tonen alvast een hogere concentratie aan. Het is echter nog niet duidelijk of dit verband houdt met de Oosterweelwerken. Preventief zal men wel de stofvorming op de werf in de gaten houden. Als de actiedrempel wordt overschreden, kunnen bepaalde werken tijdelijk stilgelegd worden.