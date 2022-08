Massaal afkoelen in Blankenberge, Delphine en haar gezin ontsnappen aan zwaar ongeval en wonen tussen snelwegen in: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

In de buurtWij selecteerden de verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. Met 30 graden op het strand trok een massa dagjestoeristen zaterdag naar zee. Vooraf werd gewaarschuwd voor het springtij, zo rond een uur of vier, maar dat leverde gelukkig geen problemen op. Twee jaar geleden vormde die combinatie nog de aanleiding voor hevige vechtpartijen in Blankenberge, dit keer bleef het rustig. “We waren hierop voorbereid”, zegt baigneur Eline Heyze.

Volledig scherm Links de gecrashte auto, rechts het gezin dat het gelukkig nog kan navertellen © Alexander Haezebrouck

2. “Mijn man is na het ongeval meteen naar het verhakkelde voertuig gelopen. Die man raakte heelhuids uit zijn wagen, maar reageerde vrij agressief. Geen politie bellen! riep hij. Ik hoop dat hij vandaag beseft dat hij een gezin van drie bijna de dood heeft ingejaagd.” Delphine Willepotte (45) ontsnapte zaterdag omstreeks middernacht aan de dood, toen een dronken bestuurder haar gezin in Ieper na een inhaalmanoeuvre maar op enkele meters miste. De 29-jarige speelde zijn rijbewijs kwijt, maar het gezin is enorm onder de indruk van de feiten.

Volledig scherm Het viaduct van Vilvoorde. © Photo News

3. Voor de ene een dagelijkse bron van ergernis, of een doorn in het oog. Voor de ander een knap staaltje vakwerk, dat bewondering oproept. Een ding is zeker: wil je België doorkruisen, dan moet je langs het viaduct van Vilvoorde. “Wist je dat bij de schilderwerken na een halve dag de helft van de ploeg al met loodvergiftiging in het ziekenhuis lag?”, vertelt Marijn Damen (61), die als jonge knaap al meehielp aan de constructie. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? En is er nooit een auto naar beneden getuimeld. Het levensverhaal van de gigant op 23 palen uit 1978.

Volledig scherm Koen Claes tijdens zijn proces in het Leuvense assisenhof. © photonews

4. Koen Claes (37) zag maar één uitweg toen bleek dat zijn vrouw ook de lakens met iemand anders deelde: heel zijn gezin uit de weg ruimen. Zijn voormalig stiefmoeder kreeg die nacht tien jaar geleden letterlijk twee telefoons tussen leven en dood uit Tienen. “Eerst ging hij het nog uitpraten, daarna belde hij met slechter nieuws.”

Volledig scherm Sandra woont samen met haar man Bert, hun zonen Wauter, Dieter en Gunter, Sandra’s vader Albert, zijn vriendin Silva en hun hond tussen de E40, de E17, de R4 en de trambrug van Zwijnaarde. © Wannes Nimmegeers

5. Ingesloten door de E40, de E17, de R4 en de trambrug van Zwijnaarde, daar woont Sandra Verhaegen (47) met haar gezin. De bijzondere locatie klinkt als een hel voor sommigen, maar voor de Gentse familie is het de hemel op aarde. “Ik zou nergens anders willen wonen”, klinkt het enthousiast. “We doen hier wat we willen, geen haan die ernaar kraait.”

Volledig scherm Monique Dezutter is overleden, een icoon in het Brugse uitgaansleven. © RV

6. In Brugge is zaterdag Monique Dezutter (83) overleden. Die naam doet in Brugge niet zozeer een belletje rinkelen, maar ‘Moniquestje van de Memlinc’ kent iedereen. “Hoe ik mijn frietjes het liefste heb? Niet te vet”, vertrouwde ze ons bij nacht wel eens toe.

Volledig scherm Een man raakte zijn hand kwijt bij een ruzie die volledig uit de hand liep in de Zoomstraat. © YDS

7. De hand van een 36-jarige man uit Lokeren is vrijdagnacht bijna volledig afgekapt na een uit de hand gelopen ruzie in het industriepark in Lokeren. Volgens de eerste vaststellingen die onze krant bereikten zakten de 38-jarige N.A. met het slachtoffer en enkele andere kompanen af naar een garage van twee broers omdat hij zijn auto terug wou, waarna één van de broers met een ijzeren staaf kwam aangelopen en uithaalde. Vier personen worden nu voorgeleid.

Volledig scherm Johnny Logan verovert het Antwerp Pride Closing Festival. © Felix Rabou

8. Het is niemand minder dan de intussen 68-jarige Ierse wereldster Johnny Logan die de al even legendarische Antwerp Pride 2022 afsluit. Bij grootste hit ‘Hold Me Now’ vraagt hij de hulp van het publiek: “Jullie kennen deze wellicht beter dan ik, aangezien ik er het Eurovisiesongfestival in België mee gewonnen heb.”

Volledig scherm Zowat 500 fans uit alle mogelijke landen stonden al van in de vroege uurtjes aan te schuiven om een plaats te bemachtigen voor het optreden van Louis Tomlinson. © YDS

9. Ongeziene taferelen op de Grote Kaai zondagochtend. Voor het avondoptreden van zanger Louis Tomlinson, bekend van One Direction, stonden zowat 500 fans al van in de vroege uurtjes aan te schuiven om de beste plaatsjes te bemachtigen voor het podium van de Lokerse Feesten. De vroegste vogels bleven zelfs slapen op het asfalt aan de ticketstand. “Schrik van de hitte hebben we niet, neen. Om de wachttijd door te komen, zingen we liedjes van Louis en One Direction”, getuigen de fans.

Volledig scherm Hertenhouder Eric Henrotay vond zondagochtend vier van zijn vijf damharten zwaar toegetakeld terug in zijn weide. © Eric Henrotay

10. Hertenhouder Eric Henrotay trof zondagochtend vier van zijn vijf damherten dood aan in zijn weide in de Pannesman in Houthalen. Ook een bok overleefde de aanval niet. Onderzoek moet officieel nog bevestigen dat het om het werk van de wolf gaat. “Maar dit verschrikkelijke beeld van verscheurde dieren zegt genoeg”, aldus de Houthalenaar.

