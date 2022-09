Marie-José wordt honderd in Residentie Marie-Astrid, ze is de betovergrootmoeder van Nina

Marie-José was de enige dochter van Camiel Noppe en Julia Dejaeghere. Kort na de Tweede Wereldoorlog trouwde ze in 1946 met Honoré Noppe. Hij was vrachtwagenchauffeur en overleed al op 62-jarige leeftijd. In 2008 verliet Marie-José haar huis in Gullegem en kwam wonen bij haar dochter Arlette in de Mandellaan in Dadizele. Enkele maanden geleden in april verhuisde ze naar Residentie Marie-Astrid.