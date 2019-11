Maria wordt 100 jaar: “Mijn geheim? Geen alcohol, niet roken, elke dag soep en hard werken” Wouter Hertogs

23 november 2019

17u49 2 Groot feest in Hofstade vandaag. De 100ste verjaardag van Maria Maerevoet werd in stijl gevierd. Het feestvarken genoot met volle teugen. “Mijn geheim? Geen alcohol, niet roken en elke dag soep eten”, verklaarde ze zelf.

Honderd jaar worden. Het gebeurt niet elke dag in ons land. Afgelopen week haalde Maria Maerevoet uit Hofstade deze mijlpaal. Haar dochter Diana en vele andere familieleden en vrienden deden er dan ook alles aan om er een onvergetelijke dag van te maken. Tot haar grote verrassing werd ze zondagmiddag door een authentieke boerentram -waarmee ze 75 jaar geleden verhuisde naar Hofstade- opgehaald aan haar woning in de Buntgrasstraat waarna ze in een stoet naar het centrum vervoerd werd. Daar wachtte de fanfare haar op. In zaal De Rode Roos werd vervolgens geklonken op de jarige. En natuurlijk werden er herinneringen opgehaald. Want herinneringen heeft de nog steeds enorm kloeke eeuweling met hopen.

Hard werken

Zo blikte ze zelf terug op haar twee reizen naar Californië, waar haar dochter 20 jaar woonde. “Dat blijft wel bij, ja. Twee keer naar Amerika. Het was daar goed. Naar daar verhuizen? Nee nooit, zij is dan ook teruggekomen (lacht).” De vraag die haar het meest gesteld werd was die naar haar ‘geheim’. Maria had een gevat antwoord klaar. “Geen alcohol, niet roken, elke dag soep eten en hard werken”, klonk het monter.

De vrouw woont op haar gezegende leeftijd nog steeds thuis, ook al heeft ze wat oogproblemen. Diana, een van haar kinderen, woont in de buurt van haar mama. Zij was de drijvende kracht achter de festiviteiten. “Ons mama had zelf al eens iets laten vallen over een feestje waarbij de familie nog eens zou samengebracht worden. Zo is dat idee stilaan verder gegroeid”, klinkt het tevreden.

Wereldoorlogen

Maria werd geboren op 19 november 1919 in Londerzeel. De eerste wereldoorlog was achter de rug. De Olympische Spelen zouden enkele maanden later in Antwerpen plaatsvinden en Koning Albert I was onze vorst. Om maar te schetsen hoe de wereld eruitzag toen ze geboren werd. In 1920 verhuisde ze met haar ouders en vier broers en zussen naar Hofstade. Voor de Tweede Wereldoorlog ging ze in Schaarbeek werken als meid. De Tweede Wereldoorlog was vanzelfsprekend een donkere periode. Toch vond Maria troost in de armen van haar grote geliefde Rik. Ze ontmoette hem in een danstent en ze trouwden tijdens de oorlog. Ze woonden van mei 1942 tot augustus 1943 in Steenokkerzeel, vlak naast -zoals ze het zelf zo sappig zegt- het ‘vliegplein’. Nadat haar echtgenoot opgepakt werd om te gaan werken in Duitsland, verhuisde Maria met paard en kar terug naar haar ouderlijk huis. Na de Tweede Wereldoorlog stierf haar moeder waardoor zij de zorg van het gezin op zich nam. Haar papa overleed in 1956 waarna het ouderlijk huis werd verkocht en de familie met de 5 kinderen naar de Heide verhuisde, waar ze nog steeds woont.

Er waren natuurlijk ook zwarte momenten, zoals de dood van Rik en haar kinderen Edward en Paula. Toch blijven de mooie momenten de bovenhand halen. Haar stamboom is ondertussen indrukwekkend. Ondertussen is Maria moeder van 5 kinderen, grootmoeder van 10 kleinkinderen, 20 achterkleinkinderen en zelfs 2 achterachterkleinkinderen geworden.