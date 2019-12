Man ziet deuren trein dichtgaan voor neus en valt treinbegeleidster aan: 8 maanden cel WHW

05 december 2019

15u51 0 Een man die een treinbegeleidster een klap in het gezicht had gegeven is bij verstek veroordeeld tot 8 maanden cel. Door die klap was de treinbegeleidster vier dagen werkonbekwaam.

De feiten speelden zich af op 28 september 2017 in het treinstation Brussel-Noord. Een trein stond vertrekkensklaar aan het perron en de begeleidster had al het signaal gegeven dat de deuren gesloten werden, toen een man nog het perron kwam opgelopen en probeerde in te stappen. Toen de treinbegeleidster hem duidelijk maakte dat hij niet meer op de trein kon, haalde hij uit met zijn vlakke hand en sloeg hij haar in het aangezicht. Een politieman in burger die toevallig aanwezig was, kwam tussenbeide en overmeesterde de agressieve treinreiziger. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor geweldfeiten.

