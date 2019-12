Man slaat vrouwelijke klant op parking van action: 6 maanden cel WHW

05 december 2019

16u03 0 Een man uit Asse is veroordeeld tot 6 maanden cel voor slagen en verwondingen. Hij viel een lesbische vrouw aan op de parking van de Action in Asse. Wel meende de rechter dat er geen sprake was van de verzwarende omstandigheid van discriminatie.

Op 28 juli liep S., een meisje van Turkse origine met haar vriendin over de parking van de Action. Twee andere klanten, eveneens van Turkse origine, vonden er niets beter op dan naar haar te fluiten toen ze hen kruisten. Ook zeiden ze enkele vunzige opmerkingen tegen haar. “Wat zouden jullie ervan vinden mocht iemand dit tegen jullie vrouw of moeder zeggen?”, reageerde ze prompt. Toen ze daarna duidelijk maakte dat de vrouw naast haar haar partner was, ontstaken de twee in woede. “Hoe kan je als Turkse nu lesbisch zijn?”, beten ze haar volgens haar toe. Hierna gaf de beklaagde haar enkele slagen. “Het is duidelijk dat meneer een enorme minachting heeft voor andersgeaarde vrouwen, en al zeker als ze uit zijn eigen cultuur komen”, aldus het parket dat daarin een verzwarende omstandigheid zag.

Zelf minimaliseerde hij tegen de politie de feiten. “Ik heb haar enkel een duw gegeven. Die andere verwondingen moet ze zichzelf hebben aangedaan. Bovendien heeft zij gezegd dat ze als lesbische gerust eens wou langsgaan bij mijn moeder of vrouw. Dat moest ze niet zeggen. Ik heb haar niet geduwd omdat ze lesbisch was maar wel omdat ze mij beledigde”, verdedigde hij zichzelf.

De rechter veroordeelde hem voor het geweld en meende dat er wel meer dan een duw gegeven was. Wel vond ze dat het niet bewezen was dat er sprake was van discriminatie. “Beide verklaringen lopen lijnrecht tegen elkaar. Er is geen reden om de ene hoger in te schatten dan de andere. Dus deze twijfel speelt in het voordeel van de beklaagde.”