Man plast tegen muur Menenpoort: “We zijn geschokt door dit gedrag”

In de Facebookgroep ‘Je zie van iper oa je…’ werd zondagavond een foto gepost van een man die staat te plassen tegen de Menenpoort. Het vooral speelt zich af op de trap aan de zijkant van het monument. De foto werd genomen door iemand uit de leiding van de scouts & gidsen Denderleeuw. “Normaal gaan wij op kamp naar de Ardennen, maar omwille van wat daar gebeurde verblijven we nu in Zonnebeke”, aldus de leider. “We maken van de gelegenheid gebruik om Ieper en de regio te bezoeken. Zondag waren we op de Menenpoort met een groep jonge meisjes. Toen we aan de zijkant op de trappen waren, hielt er plots een man halt om een plasje te maken. De man had ons duidelijk gezien, maar hij trok zich daar niets van aan. Het was toch even schrikken, vooral bij onze leden. Waarom we hem niet hebben aangesproken? Wij waren in de eerste plaats bekommerd over onze leden en hebben die zo snel mogelijk naar wat verder gebracht.