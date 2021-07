Man neergestoken bij overval op eigen oprit, dader opgepakt

Zonhoven Tour Elentrik zoekt artistiek talent voor kleurrijke elektrici­teits­kast­jes

12:16 Tour Elentrik strijkt neer in Zonhoven. Dit project van kunstenaarscollectief Treepack, gespecialiseerd in muurschilderingen en streetart, geeft lelijke en vuile nutsvoorzieningskasten een opwaardering via een kleurrijke laag kunst. Om deze kunstwerkjes te helpen realiseren, gaan Treepack en gemeente Zonhoven nu op zoek naar lokaal talent.