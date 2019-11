Man kan breuk niet verkroppen en moet op cursus WHW

28 november 2019

15u09 2 Een Zaventemmenaar is veroordeeld tot de autonome probatiestraf voor het belagen van zijn schoonzus en het vernielen van de deur van zijn ex. De man moet gedurende 15 maanden een cursus volgen. Wel werd hij vrijgesproken voor het belagen van zijn ex.

Begin 2017 zette zijn vriendin een punt achter hun relatie. Op 31 januari ging hij een eerste maal door het lint. Hij sloeg de deur van haar appartement in en gaf haar enkele duwen. Twee maanden later had hij met haar afgesproken om wat kledij terug te halen. “Ze gooide echter de deur voor mijn neus toe. Ik hield mijn arm voor mijn gezicht waarna er wat schade aan de deur was”, klonk zijn relaas. Zij stelde dan weer dat ze de zak met kleren had buitengezet en dat hij uit frustratie de deur had vernield. Bovendien had ze dit gefilmd. De maanden erna belde hij haar nog talloze keren. Ook zijn schoonzus, die goed met zijn ex opschoot, moest het ontgelden. “De feiten zijn ondertussen al even geleden. Ik zie dat hij en zijn ex opnieuw door één deur kunnen en dat stemt me tevreden. Daarom lijkt een autonome probatiestraf (die niet op zijn strafblad komt, red.) mij geschikt”, aldus het parket. De rechter was het hiermee eens en gaf hem een autonome probatiestraf voor een periode van 15 maanden.