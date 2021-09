Man gaat door het lint na vernederingen en brengt vriendin 30 messteken toe: 5 jaar cel, waarvan twee derde met uitstel

“Dit mocht nooit gebeuren, het spijt mij”, zei S.C. in de rechtbank van Ieper. De dertiger stond er terecht omdat hij in juli 2019 zijn ex-vriendin 30 messteken had toegebracht in hun huurhuis in de Walstraat in Staden. Het slachtoffer overleefde de aanval, maar wordt nog dagelijks geconfronteerd met de littekens op haar lichaam. Bij de dader waren de stoppen doorgeslagen nadat hij verschillende keren was vernederd en geslagen door de vrouw. Die bewuste avond was de relatie eigenlijk al voorbij, maar ze woonden nog altijd samen. Tijdens een hoogoplopende ruzie haalde S. uit met een mes en stak zijn ex vooral in haar armen. Hij raakte haar echter ook aan de luchtpijp.