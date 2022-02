Man even in levensgevaar na steekpartij vlakbij Casino in Oostende

Kust Liefst 7,5 miljoen kruiwagens zand verhogen en verbreden het Oostendse strand

Extra spektakel op het Oostendse strand deze krokusvakantie want de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) spuit er tot het paasverlof 600.000 kubieke meter zand op. Dat komt overeen met 7,5 miljoen kruiwagens. Het zand wordt opgezogen op 40 kilometer in zee en via een persleiding over een afstand van twee kilometer op het strand gespoten.

