Man die stiefkinderen hard aanpakte moet niet naar de cel WHW

05 december 2019

15u39 0 Een man uit Vilvoorde is op verzet veroordeeld tot tot 6 maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen. Eerder had hij bij verstek nog een effectieve celstraf van 9 maanden gekregen.

Het was de biologische vader van de kinderen die de verwondingen vaststelde bij zijn twee zonen van 6 en 10 jaar oud. Uit hun verhaal bleek dat ze regelmatig lijfstraffen kregen. Zo kregen ze slagen met een riem en moesten ze geruime tijd een zithouding aannemen, zonder dat ze op een stoel zaten welteverstaan. Ook zijn eigen kind -een meisje van amper 1 jaar oud- had te lijden onder zijn gewelddadig karakter. Zo sloeg hij haar als ze teveel bewoog bij het verversen van de pamper. De man gaf tegen de politie de feiten toe. “Als mijn temperatuur wat te hoog oploopt, durf ik wel eens een tik geven op de poep of armen.” Op de vraag waarom hij dit deed, was de man duidelijk. “Ik ben geen vechtersbaas maar ben wel zelf hardhandig opgevoed. Op deze manier wil ik van de kinderen respect afdwingen.” De man werd op basis van deze verklaring bij verstek tot 9 maanden cel veroordeeld. Hij tekende verzet aan. “Mijn cliënt weet nu dat hij niet zo had mogen omgaan met kinderen. Hij heeft zich dan ook laten behandelen dor een psychiater. Nu is alles perfect. Hij is nog steeds samen met zijn vriendin en er zijn geen incidenten meer”, pleitte zijn advocaat vorige maand. De rechter had hier deels oren naar. “Geweld binnen het gezin is onaanvaardbaar en een gepaste straf is absoluut noodzakelijk”, klonk het in het vonnis. Ook moet de man zich laten begeleiden voor zijn agressieprobleem.