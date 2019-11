Man (26) overleeft zware klap tegen achterzijde van vrachtwagen niet Hans Verbeke

10 november 2019

09u04 0 Op de E403 in Ardooie is een man van 26 uit Menen om het leven gekomen bij een ongeval. Hij botste met zijn bestelwagen achter op een rijdende vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond iets voor negen uur. Een bestelwagen reed op de E403 in de richting van Kortrijk toen het een paar honderd meter voor de afrit Ardooie-Beveren verkeerd ging. De bestuurder week om een nog onduidelijke reden van z’n rijvak af. Hij botste met de linkerzijde van z’n bestelwagen rechts achteraan tegen een oplegger. “Ik was rustig aan het rijden, tegen een normale snelheid op de rechterrijstrook”, zegt de Poolse trucker die nauwelijks vijf minuten later halt zou houden om op de parking van het tankstation in Oekene zijn verplichte rust te nemen. “Plots was er die klap. Ik werd dooreengeschud in mijn cabine maar slaagde er toch nog in om de controle over het stuur te behouden. Zo snel ik kon, zette ik me aan de kant. Daarna ben ik nog naar die bestelwagen gelopen.”

Achterlichten gingen plots omhoog

Maxim D. (22) uit Oekene zag het ongeval gebeuren. “Ik was met een vriend uit Roeselare een dagje op circuit gaan rijden in het Duitse Weeze, net over de grens met Nederland”, vertelt de jongeman. “De auto die we daarvoor hadden gebruikt, had ik net in Lichtervelde afgezet. Toen ik de snelweg was opgereden en net op snelheid was - ik schat dat ik zowat 125 kilometer per uur reed - werd ik vlot ingehaald door een bestelwagen. Die reed duidelijk rapper dan ik maar voerde geen waanzinnige snelheid. Even later zag ik voor mij plots de achterlichten van die bestelwagen in de hoogte gaan, als gevolg van de klap.”

“We konden niks doen”

Maxim D. stopte onmiddellijk, net als de bestuurster van een andere wagen. Beiden probeerden hulp te bieden. “Maar je zag onmiddellijk dat we niks konden doen. Het slachtoffer was er heel erg aan toe. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was hij al overleden.” Door het ongeval was er enkele uren lang alleen maar verkeer mogelijk op de linkerrijstrook in de richting van Doornik. Gezien het late uur op een zaterdagavond leverde dat echter geen noemenswaardige problemen op. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval uit te klaren.