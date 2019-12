Man (20) steelt 100 euro bij chiro: “Ik kreeg maar 25 euro van het OCMW” WHW

05 december 2019

18u48 1 Een 20-jarige man uit Mechelen riskeert een werkstraf van 46 uur voor de diefstal van 100 euro uit de chirolokalen van Zemst.

Op 9 september 2018 werd er ingebroken in de chirohemen aan de Stationslaan. Hierbij verdween 100 euro. De dief stond echter duidelijk zichtbaar op de beelden. Op deze manier kon K.B. geïdentificeerd worden. De beelden waren zo duidelijk dat de jongeman meteen doorhad dat ontkennen geen zin had; “Ik krijg slechts 25 euro per dag van het OCMW. Daar kom ik niet mee toe en daarom zocht ik eten en geld.” Na deze bekentenis werd hem een minnelijke schikking opgestuurd maar deze kon hij niet betalen. Daarom werd hij gedagvaard. “Mijn cliënt had het zéér moeilijk toen”, aldus zijn advocaat Kristof Lauwens, “nu is hij op het rechte pad en heeft hij werk. Daarom vraag ik om de opschorting.” Uitspraak op