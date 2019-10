Zwerfvuilkoning Jean-Paul Meus daagt de Mallenaren uit: “We zijn allemaal zwerfvuilblind geworden. Ruim tien minuten per dag zelf op en daag je vrienden uit” Toon Verheijen

10 oktober 2019

16u46 0 Malle De bibliotheek van Malle en de dienst leefmilieu willen alle Mallenaren aansporen om zeker tussen 10 en 13 oktober deel te nemen aan de ‘10minutesaday-challenge’. De bedoeling is om elke dag (minstens) tien minuten lang zwerfvuil te ruimen. Voor elke tien minuten dat je ruimt, mag je een andere inwoner van Malle uitdagen om hetzelfde te doen. “En om bezig te blijven, daag je op de laatste dag best jezelf uit”, lacht bezieler van de actie Jean-Paul Meus.

Ondernemer Jean-Paul Meus daagt alle inwoners van Malle uit om meer stil te staan bij zwerfvuil op straat. Hij neemt zelfs straffe woorden in de mond, want volgens de man is iedereen een beetje zwerfvuilblind. “Je kan twee dingen doen”, zegt Meus om meteen met de deur in huis te vallen. “Je kan dag in dag uit zeuren over hoe vuil het is in je straat of gemeente of je kan zelf het heft in handen nemen en tien minuten per dag zwerfvuil op te ruimen waar je op bent. Doe een handschoen aan en neem een zakje mee. De handschoen dient er vooral voor om de koning nog een hand te kunnen geven (lacht). Het zal je echt een goed gevoel geven. Nu denken we nog maar al te vaak: ik ga de rommel van een ander niet opruimen of ‘dat ene ding zal het nu ook wel niet maken’. Als we allemaal een beetje ons steentje bijdragen, kan het uiteindelijk wél een verschil maken. Cijfers van enkele jaren geleden zijn duidelijk: per jaar wordt er 64 miljoen euro uitgegeven om zwerfvuil op te ruimen. Dat is hallucinant.”

Bali

Jean-Paul Meus kreeg de opruimmicrobe een kleine vier jaar geleden te pakken. Ondertussen is hij niet minder dan 1.254 dagen aan één stuk dagelijks tien minuten zwerfvuil aan het ruimen. “Ik had een bedrijf en moest daarvoor heel veel reizen”, vertelt Meus. “Op een bepaald moment had ik de zaak verkocht en was ik op een laatste zakentrip in Bali. Ik werd er op een bepaald moment ‘wakker’ op het strand. Honderden mensen waren er een cocktailtje aan het drinken, maar letterlijk tussen het afval. Ik ben toen zelf wat beginnen opruimen en ging aan de hoteleigenaars vragen waar ze eigenlijk met al dat afval bleven. Bleek dat er op die paradijselijke eilanden eigenlijk helemaal geen systeem van afvalverwerking bestaat. Het werd verzameld, op een boot gedaan en dan… kwam het gewoon terug aangespoeld. Het was een eerste shock: ik wilde naar luchthavens gaan en mensen aansporen al hun afval terug mee te nemen…” De tweede shock kwam bij Jean-Paul Meus toen hij terug thuis kwam. “Plots zag ik ook de rotzooi in mijn eigen straat en wijk. Toen heb ik beslist: ik ga elke dag – ook al is het maar tien minuten – zelf de handschoen opnemen. En dat hou ik inderdaad nu al drie jaar en vijf maanden vol. Ik hoop dat ik iedereen kan inspireren om hetzelfde te doen.”

Tien dagen

De medewerkers van de bibliotheek in Malle en de milieudienst van de gemeente geven alvast het goede voorbeeld net als burgemeester Harry Hendrickx (DBM) en de schepenen Wouter Patho (N-VA) en Wim Jordens (CD&V). Als zij al elke dag tien minuten ruimen én elke dag via sociale media iemand anders uitdagen zijn binnenkort honderden Mallenaren zwerfvuil aan het ruimen. “We werken als bibliotheek elk jaar samen met zes andere bibliotheken uit de regio aan één groot project”, zegt bibliothecaris Kris Peeraer. “Dit jaar was dat opruimen in alle mogelijke betekenissen. Opruimen in je hoofd, opruimen naar kinderen toe na het spelen maar dus ook opruimen van afval. Daarom willen we nu aansluiten bij de uitdaging van Jean-Paul Meus. We hopen dat we iedereen kunnen inspireren, want als ik zelf dagelijks rondom mij kijk blijft het toch wel een groot probleem.”

Wie wil meedoen en andere Mallenaren wil aansporen of zelfs over de gemeentegrenzen wil gaan om daar anderen aan te sporen gebruik dan zeker de #10minutesaday.