Zus verkozen tot beste fotomodel, broer valt in smaak bij jury op Europese modellenwedstrijd emz

18 februari 2020

19u25 0 Malle De familie Seghers uit Malle heeft twee topmodellen in huis. Afgelopen zondag won Laura (18) de titel van beste fotomodel op ‘Top Model Europe’. “Een fotograaf uit Parijs toonde al interesse”, zegt Laura. Ook Thomas viel in zijn categorie in de smaak bij de jury.

Begin februari kregen Laura (18) en Thomas (20) Seghers uit Malle te horen dat ze allebei de selectie hadden gehaald voor ‘Top Model Europe’, de meest prestigieuze modellenwedstrijd uit Europa. Uit 25.000 inschrijvingen bleven er voor iedere categorie nog 25 finalisten over. Thomas nam deel als mannequin. De jury bestaande uit professionals uit de modellenwereld als modellenbureau’s, ontwerpers en fotografen kozen Thomas als één van de vijf favorieten.

Beste Europese fotomodel

Omdat Laura met haar 1 meter 69 een beetje te klein was als mannequin, nam ze deel als fotomodel. In tegenstelling tot haar broer Thomas had zij nog geen ervaring in de professionele modellenwereld. Desondanks werd Laura gebombardeerd tot beste Europese fotomodel. “Het verbaasde mij toen mijn naam afgeroepen werd als winnares. De concurrentie was immers heel groot. Bovendien mochten de fotomodellen die maar een centimeter of twee te kort kwamen voor mannequin, toch ook als ‘fashion model’ over de catwalk lopen. Ikzelf heb maar twee keer gedefileerd. Toch heb ik gewonnen”, lacht Laura.

Zowel Thomas als Laura zullen verder begeleid worden met opleidingen. Het comité van ‘Top Model Europe’ zal zijn netwerk van connecties bij nationale en internationale modellenbureau’s aanspreken om broer en zus naar professionele opdrachten te loodsen. Daar is Laura blij om. “Zonder deze wedstrijd zou ik niet weten waar ik zou moeten beginnen zoeken. Een Parijse fotograaf heeft me zondag al zijn kaartje aangeboden. Het is nu een beetje afwachten hoeveel succes ik zal hebben. Blijkbaar contacteren de fotografen de winnaars vaak nog een maand nadien. Wat ik van opdrachten kan doen, ga ik uiteraard wel aannemen”, besluit Laura.