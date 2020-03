Zorgcentrum Huize Walden bewierookt zijn vrijwilligers: “Dankzij hen kunnen onze inwoners meer op uitstap” emz

04 maart 2020

16u38 0 Malle Huize Walden in Westmalle heeft deze week zijn vrijwilligers met een geschenkje bedankt voor hun inzet. Het centrum voor bewoners met een zorgbehoefte kan rekenen op ongeveer 55 vrijwilligers. Zij komen met veel plezier hun steentje bijdragen. “Eigenlijk krijgen wij hier iedere dag bedankjes van de bewoners”, lacht vrijwilligster Patricia Verryckt (50).

Van zaterdag 29 februari tot zondag 8 maart roept het Vlaamse Steunpunt voor Vrijwilligerswerk alle organisaties en burgers op om vrijwilligers extra hard te bedanken. Die boodschap bereikte ook Huize Walden in Westmalle. Het zorgcentrum vangt ongeveer 54 zorgbehoevenden op, waaronder voornamelijk mensen met een fysieke beperking. Hoewel daar ongeveer 90 personeelsleden werken, is de ondersteuning van de vrijwilligers meer dan welkom. “Dat kan dan gaan van eten geven of mee helpen bij activiteiten tot met hen naar de cinema gaan”, zegt vrijwilligerscoördinator bij Huize Walden Katrijn Theys.

Madonna

Huize Walden probeert ook met de bewoners op stap te gaan. “Maar dat is niet altijd evident. Vaak is één begeleider per zorgbehoevende noodzakelijk. Zonder de vrijwilligers kunnen we dus niet zoveel doen. Dankzij hen kunnen de bewoners meer op uitstap”, licht Theys toe. Ook Patricia Verryckt, die zich al acht jaar lang op vrijwillige basis inzet voor Huize Walden, heeft al heel wat inwoners een onvergetelijke ervaring kunnen bezorgen. “Zo heb ik in het Sportpaleis al samen met bewoners Clouseau, Madonna en Dimitri Vegas & Like Mike aan het werk gezien.”

Voor Verryckt hoeft het echter niet altijd een spectaculaire uitstap te zijn. “Ik vind zowat alles in Huize Walden fijn, ook het eten geven. Ik heb vroeger altijd in de zorg gewerkt, maar ik merk dat ik als vrijwilliger meer appreciatie geniet. Ook mag ik hier alles op mijn eigen tempo doen. Dat is het grote verschil met een vaste job in de zorg: dan zijn de mensen erg veeleisend, maar nu is de dankbaarheid enorm. Als vrijwilliger krijg je trouwens heel veel vriendschap terug van de mensen”, besluit Verryckt.