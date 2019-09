Zorgcateraar Veresto uit Olen neemt deel activiteiten failliete Dinner Events over en verhuist naar Malle E1O Hoeve in Brecht krijgt grondige opfrisbeurt Toon Verheijen

03 september 2019

13u20 0 Malle Dinner Events uit Malle, de cateringafdeling van Groep van Eyck, is dan toch failliet verklaard. Een deel van de activiteiten wordt wel overgedragen aan het zorgcateringbedrijf Veresto waardoor het personeel van Dinner Events aan de slag kan blijven. Het nieuwe onderdeel van Veresto zal zich in de toekomst enkel nog richten op ‘business-to-business’ evenementen. De E10 Hoeve in Brecht neemt ondertussen ook een nieuwe start.

Goed een half jaar geleden kwam Dinner Events uit Malle, de cateringafdeling van Groep van Eyck, onder de Wet op de Continuïteit Ondernemingen (WCO) te staan. Het was daardoor een tijdje beschermd tegen schuldeisers. Nu zes maanden later is Dinner Events failliet verklaard. “Maar een deel van de activiteiten wordt overgenomen door ons zorgcateringbedrijf Veresto in Olen”, zegt zaakvoerder Jan van Eyck. “Daardoor kan het personeel aan de slag blijven. We gaan ons met de nieuwe activiteit van Veresto uitsluitend nog richten op business to business evenementen. We werkten de voorbije maanden intensief aan een oplossing. Het mocht niet zijn. Soms moet je ook een nederlaag toegeven. Hoe erg ik dat ook vind voor de getroffen leveranciers. Dat we binnen de groep toch ook heel wat activiteit kunnen uitbouwen, geeft me wel hoop dat ik die mensen de komende jaren nieuwe perspectieven kan bieden. Ik wil het vertrouwen herstellen.”

Verhuis naar Malle

Groep van Eyck heeft ook besloten om de productieafdeling in Olen te verlaten. De dertig werknemers daar zullen samen met de vijf personeelsleden van het voormalige Dinner Events tewerkgesteld worden in Malle. “Door de groei van Veresto en de integratie van de foodcorners Meeza, zouden er zware investeringen en verbouwingen nodig zijn”, zegt Jan van Eyck. “Daarom verhuizen we alles naar de keuken in Malle. Die krijgt hierdoor een constante bezetting en kan dus zeven dagen op zeven renderen voor de zorgcatering en de foodcorners, maar eventueel dus aangevuld met opdrachten voor evenementen. We denken dan bijvoorbeeld aan catering voor congressen, crewcatering bij sportevenementen, familiedagen of productpresentaties. We kunnen ons personeel op deze manier weer een toekomst bieden.”

E10 Hoeve

Voor de E10 Hoeve is er ook goed nieuws. Groep van Eyck blijft eigenaar van de zaak, maar heeft met Joris Goossens een nieuwe uitbater. Het hele complex wordt grondig vernieuwd. Het restaurant is zelfs al helemaal klaar. De feestzalen zelf zullen ook nog een metamorfose ondergaan.