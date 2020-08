Zomerschool in teken van natuur sluit af met bezoek aan bioboerderij emz

28 augustus 2020

15u12 1 Malle De kinderen van de zomerschool in Malle zijn vrijdagvoormiddag op bezoek geweest bij de Paardebloemhoeve. Aan de kleurrijke akkers van de zelfpluktuin deed bioboer en imker Sandro Wens (31) hen de wondere wereld van de groenten ontdekken. Voor de leerlingen was dit een fijne afsluiter van hun twee weken in thema van bloemen en bijen.

Voor de eerste keer organiseerde de gemeente Malle een zomerschool. Die ging de laatste twee weken van augustus door in de gemeentelijke basisschool De Horizon in Westmalle. Twintig leerlingen van ‘t Park, Immaculata, Mariagaarde en De Horizon schreven zich in. Die werden onderverdeeld in twee groepen: kinderen die naar het tweede en derde leerjaar gingen, en kinderen die dinsdag naar het vierde leerjaar overstappen. Aangezien de lessen in de voormiddag in teken van bloemen en bijen stond, was er een bloemenklas en een bijenklas.

In kader van het thema bezocht de zomerschool een imker en kinderboerderij. Vrijdag hadden de leerkrachten een leuke afsluiter voorzien, namelijk een bezoek aan de Paardebloemhoeve in Westmalle. Daar kregen de leerlingen een rondleiding in de zelfpluktuin. Er werden zelfs pompoenen geoogst. Een fijne ervaring. “Superleuk!”, zegt Gino (9) uit Vlimmeren. En ook leerrijk. “De kinderen dachten dat een plant van een bloemkool sla was. En ze wisten niet dat er verschillende kleuren wortels waren: witte, gele, paarse, oranje...”, zegt gidsend boer Sandro. Als tussendoortje kregen de kinderen een glaasje melk vers van de koeien.

Klaar voor 1 september

Na twee weken zomerschool maken de leerlingen zich op voor 1 september. Volgens de zomerschoolleerkrachten Sanne Van Den Heuvel en Sigrid Vermaelen zou die start moeten lukken. “De basis is goed opgefrist. Bij de zelfevaluatie waren we verrast. De leerlingen moesten met een plantje aangeven in hoeverre ze gegroeid waren. Dat was heel positief. We hopen dat er ook volgend jaar een zomerschool komt.”