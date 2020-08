Zomerschool gaat van start: “Goed maaltafels kennen en kunnen lezen alvorens ik naar derde leerjaar ga” emz

17 augustus 2020

20u25 2 Malle De zomerschool in Malle is vandaag van start gegaan in de lokalen van de gemeentelijke basisschool De Horizon. Twintig kinderen van het eerste tot het derde leerjaar nemen deel in twee groepen: een bloemenklas en een bijenklas. Het doel van de twee komende weken is voornamelijk de kinderen met een leerachterstand als gevolg van de coronacrisis klaarstomen voor het nieuwe schooljaar. “Vooral mijn kennis van spelling is gedaald. Daarom heb ik me ook ingeschreven”, vertelt Jesse (9) uit Oostmalle.

Een koningin, een dar en de werkster. Uit die drie soorten bestaat een bijenkolonie. Op die manier legt juffrouw Sigrid Vermaelen haar bijenklas uit dat net als in een bijenkolonie ook de leerlingen van haar groep af en toe de werkster zullen moeten zijn. Iets later vullen deze kinderen die volgend jaar naar het vierde leerjaar gaan, in een bundeltje onder meer in tot welke ‘kolonies’ zij behoren: een gezin, jeugdbeweging, sportvereniging... Een klasje verderop zit de bloemenklas onder leiding van juf Sanne Van Den Heuvel. Daar zijn de kinderen die volgend jaar overgaan naar het tweede en derde leerjaar, een bloem aan het inkleuren en uitknippen.

Vlotte overgang

Het thema is duidelijk: de zomerschool staat in thema van bloemen en bijen. In totaal zijn twintig kinderen van de vier verschillende lagere scholen Mariagaarde, Immaculata, ‘t Park en De Horizon ingeschreven voor de zomerschool. Maandag waren er nog maar zestien aanwezig. “Twee kinderen moesten thuisblijven vanwege een positieve test van hun moeder. Twee anderen kwamen niet opdagen, omdat hun mama niet durfde”, zegt coördinatrice-leerkracht Sija Geys.

Het is best leuk. Ik heb ook al vriendjes gemaakt Hanne (8)

Het is de eerste keer dat de gemeente Malle een zomerschool organiseert. “Twee maanden vakantie is in het algemeen al lang. Met de corona hebben heel wat kinderen sowieso een leerachterstand opgelopen”, licht Geys toe. In de voormiddag krijgen de kinderen les. Terwijl de bloemenklas focust op schrijven, lezen en rekenen, concentreert de bijenklas zich eerder op taalbeschouwing en iets moeilijkere rekenoefeningen. “Na het gemis aan lessen willen we de leerstof opfrissen, zodat de kinderen een vlotte start kunnen nemen op 1 september”, zeggen leerkrachten Sigrid en Sanne.

De kinderen zelf beseffen dat daar nood aan is. “Ik heb moeite met taal en ook een beetje met spelling”, zegt Amar (10) uit Westmalle. “Ik wil goed maaltafels kennen en kunnen lezen als ik naar het derde leerjaar ga”, zegt Hanne (8) uit Oostmalle.

Geïntegreerd en ervaringsgericht

Aangezien de lessen in thema van bloemen en bijen staan, voelt de zomerschool niet altijd even schools aan. “Alles gebeurt op een geïntegreerde manier. De kinderen leren ook veel inhoudelijk bij. Deze voormiddag hebben we zaadjes geplant en woensdag komt de bijenmobiel. Het is ook ervaringsgericht”, aldus juf Sigrid. “Bijen zijn heel interessant. Ik weet er al veel over, maar ik denk dat ik er hier nog veel over kan bijleren”, zegt de enthousiaste Jesse. Na een voormiddag les volgt een namiddag sport & spel met initiaties begeleid door sportverenigingen uit de buurt.

Door dat speels programma en de afwisselende combinatie ervaren de meeste kinderen de zomerschool als aangenaam. “Het is best leuk. Ik heb ook al vriendjes gemaakt”, glundert Hanne. Voor Jesse mag het zelfs al snel september zijn. “Ik vind het tof mijn klasgenoten terug te zien, maar het is wel jammer dat het nog twee weken geen school is”, lacht hij.