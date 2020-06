Zomerbar opent onder wieken van de Scherpenbergmolen emz

26 juni 2020

17u57 0 Malle Een verfrissende cocktail en biertapa’s onder de wieken van de Scherpenbergmolen. Dat is het concept van de gloednieuwe zomerbar ‘Bar Mil’, die vanaf donderdag 2 juli haar eerste klanten in Westmalle verwelkomt. Schepen voor Cultuur en Toerisme Dries Van Dyck zal de pop-up aan het Molenhuis uitbaten. “Het moet een heel gezellig, laagdrempelig zomerconcept worden”, zegt hij.

In normale omstandigheden zou Van Dyck het Molenhuis - dat het Molenhuys wordt- vanaf midden juni uitbaten. Na vier jaar tijd moest er terug leven in de brouwerij komen aan de site onder de molen. Het stuk grond inclusief het Molenhuis werd anderhalf jaar geleden van de gemeente overgekocht door meubelfabrikant Carl Mintjens. Door de coronacrisis liep de renovatie vertraging op.

De toerismeschepen bleef niet bij de pakken zitten. “Als ondernemer moet je dynamisch zijn. Om deze zomer gewoon te laten passeren, zag ik niet zitten. Van ‘Bar Den’ in Antwerpen kende ik ‘Kollektiv Produktions’ toen ik nog voor cateraar Bevers werkte. Ik besloot dat collectief in te schakelen om mee hun schouders te zetten onder een zomerbar. In Malle en omstreken is er dat concept nog niet echt. Omdat de zomerbar komt onder de Scherpenbergmolen, kwamen we van het Engelse woord voor molen ‘mill’ mits dichterlijke vrijheid tot ‘Bar Mil’”, lacht hij.

Coronaproof en lokaal

Zowel voor de uitwerking en de opbouw als de uitbating en afbraak kan Van Dyck rekenen op ‘Kollektiv Produktions’. Die conceptontwikkelaars voor evenementen en horeca zijn allesbehalve aan hun proefstuk toe. Voor het derde jaar op rij houden ze bijvoorbeeld de zomerbar ‘BAR5' in Beerse open. Hun coronaproof concept staat al op punt. “We werken met een innovatief bestelsysteem. Via een QR-code aan tafel kunnen de klanten zowel bestellen als afrekenen”, zegt Steff Hesbeens van ‘Kollektiv Produktions’.

Naast cocktails, mocktails, Desperados, zware bieren... zet de zomerbar sterk in op het lokale verhaal. “Onze cateraar Frederik Etienne is een Westmallenaar. Uiteraard serveren we de producten van de Abdij. Ons ijs komt van het Chocoladehuisje. De meubels zijn van een nieuwe lijn aan outdoor meubelen ontwikkeld door Carl Mintjens. Het is hier op en top Malle. En dat aan één van de mooiste stukjes patrimonium in Malle”, besluit Van Dyck.

Bar Mil bevindt zich op de Antwerpsesteenweg 378 in Malle. De zomerbar is van maandag tot donderdag geopend tussen 16 uur en 24 uur. Op vrijdag en zaterdag is dat van 12 uur tot 01 uur. Op zondag kunnen klanten komen genieten van 12 uur tot 24 uur. De opening staat gepland op donderdag 2 juli vanaf 19 uur.