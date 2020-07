Zomerbar Bomma bij Marie-Jeanne (89) geopend: “En maar klapkes doen met die bekende Kempenaars” Sander Bral

19 juli 2020

11u32 4 OOSTMALLE Een bomvolle zomerbar tot klokslag één uur ’s nachts in haar achtertuin. En toch maalt de 89-jarige Marie-Jeanne - ‘de Bomma’ - Conings er niet om. Zaterdag ging zomerbar Bar Bomma van haar áchterkleinkinderen van start en het was meteen een schot in de roos. “Haar tuin vol bekende Kempenaars? Dan komt ze al snel een klapke doen.”

Eline (21), Quinten (19) en Thibaut (17) Bevers hebben in de gigantische achtertuin van hun Bomma de ideale locatie gevonden voor een zomerbar. Samen met papa Jurgen, zaakvoerder van het bekende Bevers Events Catering & Foodtrucks, plantten ze er de grote blokhut die normaal deze zomer in Gierle (Lille) dienst zou doen als zomerbar en afgelopen winter als Bar Den de Wintermarkt in hartje Antwerpen opleukte.

“De start verliep zeer rustig zaterdag maar tegen de namiddag kwam de grote massa opdagen en ’s avonds waren al onze tafels volzet”, glundert Eline, die als studente KMO & Ondernemen in de voetstappen van haar vader treedt. “Maar wel op een aangename, rustige manier. Er was een goed verloop en écht te druk kan het eigenlijk niet worden omdat we de coronamaatregelen braaf volgen.”

Vrijdagavond hielden Eline en haar broers een testeditie tot één uur ’s nachts om te controleren of hun Bomma geen hinder van het lawaai zou hebben. Aangezien de bar en het geluidssysteem richting het bos gericht zijn, en dus weg van de woning, bleek die test succesvol.

Bompa

“Ons Bomma? Die was natuurlijk ook van de partij zaterdag”, gaat Eline verder. “Eerst zat ze rustig bij mijn ouders een koffie te drinken maar wanneer de zomerbar volliep met bekende Oostmallenaars en Zoerselaars, ging ze hier en daar een praatje slaan. Ze heeft zich enorm geamuseerd. We hebben in het midden van onze fotomuur een foto van haar gehangen met den Bompa, die jammer genoeg al overleden is. Dat deed haar heel veel plezier.”

Als de coronamaatregelen het toelaten wil Bar Bomma deze zomer nog evenementen organiseren zoals kinderdagen en live muziek. De zomerbar is elke dag open van maandag tot donderdag van 16.00 tot 23.00 uur, op vrijdag van 16.00 tot 1.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 1.00 uur en op zondag van 12.00 tot 23.00 uur.

Meer info hier.